Rečnícke otázky a Prosecco

“Bubáčik, vstávaj, dobré ránko! Ako si sa vybuvkal? Póóóď, mojenko, musíme umyť zúbky. Dáš si na raňajky guličky do mliečka? Nooo, poď, šup šup do kúpeľne!” Poznáte to? Každé ráno sa zo seba snažím dostať to najmilšie, čo vo mne o 6:30 ešte hlboko spí. Ak mám šťastie, Malkáč už o pár minút žmúri do svetla v kúpeľke a sediac na vani umývam jednou rukou zuby sebe a druhou jemu.

Tieto ranné rituály neznášam a milujem zároveň. Neznášam, pretože sa priečia môjmu sedmospáčskemu ja, pretože od ranného vstávania je horšie už len ak musím ešte nezobudená s niekym komunikovať, aj keď ide o môjho potomka. Je to zároveň jedna z mála chvíľ, kedy Malkáč ešte nemá dosť energie na odvrávanie a chce sa mojkať, objímať a pusinkovať so svojou maminkou. So mnou. Mamou. Mamou, ktorá chodí do práce. Tak ako miliardy mám všade na svete. Ranným rituálom sa každodenný kolotoč iba spúšťa a v lepšom prípade končí okolo deviatej večer pohárom červeného vína.

Každá mamina si denne niekde medzi callom, meetingom a emailami položí niekoľko rečníckych otázok. Rečníckych preto, že na ne ani nečaká odpoveď. Nie preto, že by všetko vedela (i keď, ruku na srdce, vieme skoro všetko), ale keby čakala na odpoveď, pravdepodobne by medzitým jej rodina vykapala od hladu. Začína to jednoducho – Malkáčik, orieškový alebo čokoládový jogurt na raňajky? A postupne to naberá na obrátkach: Máme doma vajíčka? Môžem dať sobotňajší prívarok malému na večeru aj v stredu? Čo si dáme na večeru? Kedy kúpime malému nové papuče?

Občas si dám taký záväzok, že si všetko zorganizujem a pôjde to samé. Cez víkend si urobím týždenný plán, čo budem kedy variť, z toho mi automaticky vyplynie zoznam na nákup, 2/3 rečníckych otázok budú zodpovedané a je to! Prvý problém môže nastať, keď sa mi cez víkend ale že vôbec nechce rozmýšlať nad jedálnym lístkom na celý týždeň. Druhý problém nastane takmer určite. Malkáč alebo Velkáč prídu s vlastným nápadom, čo by si dali… Takže záväzok zruším a radšej skočím k Susede na Prosecco. Tento postup sa mi ovsedčil omnoho lepšie. Po prvé, odkukám, čo varí alebo varila včera a predvčerom a minimálne 2 dni mám vykryté. Zodpovieme spolu aj všetky nekuchárske rečnícke otázky a v neposlednom rade, na chvíľu sa bavíme o “ktoskýmkedyakde”. Veľmi oslobodzujúci pocit po niekoľkodňovej náloži rodinných a pracovných úloh.

Ak by ste náhodou mali pocit, že varenie ma obťažuje, tak sa mýlite - varenie je môj koníček a považujem ho za najlepšiu psychohygienu. V bežný pracovný deň však o varení nemôže byť ani reč, ide o prežitie a splnenie základných životných potrieb, k čomu využívam zručnosti z varenia.

Aby ste nemali výčitky, že ste strávili pár minút drahocenného maminovského času len tak čítaním blogu, prikladám aj rýchly recept na večeru, ktorý som práve včera uplatnila aj v našej domácnosti.

Syrové placky so slaninkou (alebo bez nej, Velkáč je vegetarian, ale o tom inokedy…)

3 vajcia, ak máte aj 4, kľudne ich dajte všetky

250 g hocijakého strúhaného syru, ktorý v chladničke nájdete

4 lyžice múky (ani neviem akú múku v tej dóze mám, tuším hladkú)

1 kyslú smotanu, ideálne pred dátumom spotreby

Cibuľa, cesnak

Kúsok voňavej slaninky, ktorá pohladí telo i dušu

Soľ, korenie, provensálske bylinky, štipku kurkumy, vegeta sa mi minula…

Slaninku nakrájam na malé kocky a odložím bokom. Všetky ostatné prísady zmiešam a poriadne zapracujem. Na panvicu dám trošku slaninky a kraťučko ju opražím, na túto slaninku dám trošku plackovej zmesy, roztiahnem na tenko a minútu opražím z každej strany. Z tejto dávky mi vyšlo tuším 14 menších placiek, robila som 2 placky na panvici naraz. Neviem to isto, lebo Malkáč aj Velkáč mi z nich kradli kým som ich robila.