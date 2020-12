2020 – celé zle, či?

Záver roka je ideálnym časom na bilancovanie a vyhodnotenie. Na svoje vlastné prekvapenie som zistila, že rok 2020 bol jednoducho dobrý.

Objektívne musím uznať, že všetky oblasti sa vyvíjali inak, ako som plánovala (presnejšie - horšie, ako som plánovala), ale napriek tomu, podčiarknuté a zrátané, nič by som nemenila. Tým samozrejme nechcem zľahčovať situáciu vo svete a okolo nás. Asi práve vďaka tomu, že sa ma táto situácia (vďaka Bohu) osobne nedotkla, by som si tento rok kľudne zopakovala.

V marci sa všetky moje myšlienky sústredili na to, aby som za každú cenu udržala Starú babku a Starého dedka doma. Izolovaných od sveta, a keby sa dalo, izolovala by som ich aj jedného od druhého. O tom, že by mali ísť na nákup alebo na poštu som nechcela ani počuť a vymýšľala som spôsoby, ako zabránim ich kontaktu so susedou z vedľajšieho bytu. Žiadna kaša sa ale neje taká horúca, ako sa navarí. Ako plynuli týždne a slovo “korona” zľudovelo a začlenilo sa do našich slovníkov rýchlejšie ako “míting” a “gúgliť”, aj moja hystéria sa upravila a jednoducho sme sa spolu s celou širokou rodinou adaptovali na nové podmienky. Strach o “Starých” máme aj dnes, ale už sme sa s ním naučili žiť a sme nesmierne vďační za to, že nám svojou rozvahou a životným postojom pomáhajú brať veci s nadhľadom. Veď kto z nás “mladých” zažil svetovú vojnu, železnú oponu, komunistov, socialistov, demokratov, pravicu aj ľavicu, ekonomickú krízu a na záver aj pandémiu?

Na jar som si uvedomila, že eventy, ktoré ma živia, sa asi konať nebudú trošku dlhšie ako len pár týždňov. Prišla finančná hystéria. Ako budeme splácať hypotéku? To ako nepôjdeme na dovolenku tento rok? No nie, nepôjdeme, aj keby sme na ňu hneď mali – ale to sme ešte v apríli nevedeli… Žiadna kaša sa ale neje taká horúca, ako sa navarí. Sama neviem ako, ale podarilo sa nám znížiť naše výdavky na minimum a zvládnuť tých pár mesiacov, kým sa môjmu šéfovi podarilo vybudovať na dôstojnej úrovni online eventy. Vlastne asi viem - prestali sme si kupovať veci len preto, že sa nám páčia alebo by sa mohli hodiť. Žiadne prihadzovanie do košíka v potravinách, koniec brakovaniu regálov okolo pokladní. Nie, naozaj nepotrebujem ďalšie legíny a Malkáč fakt vydrží bez miliónteho lega… Postupne sme dopoužívali a vynosili veci, ktoré zabudnuté čakali na svoj čas v skriniach.

Keď sa zavreli škôlky, znamenalo to pre mňa niečo ako apokalypsu. Kto ostane doma s Malkáčom??? Veď ja musím chodiť do práce (aj keď sme presne nevedeli, čo by som v tej práci asi tak robila). Moje “predpandemické” nastavenie nepoznalo režim PN ani OČR, horko-ťažko občas akceptovalo dovolenkový režim. Pojem “pracovná doba” bol v mojich očiach archaizmus. Žiadna kaša sa ale neje taká horúca, ako sa navarí. Keďže eventy boli na odstrel ako prvé, bola jasná voľba, že ostávam doma s Malkáčom ja. Po týždni obojstranného trápenia sa som musela akceptovať, že Malkáč nie je môj podriadený, ba dokonca má svoje názory a dosť presvedčivo si za nimi vie stáť. 6 mesiacov, počas ktorých sme sa navzájom varovali, boli ten najhodnotnejší čas, ktorý sme spolu strávili. Konečne som ho videla rásť, nie len vyrásť, videla som všetky tie maličké pokroky, ktoré každý deň robil a viedli sme celodenné filozofické debaty (“naši susedia si asi požičiavajú náš satelit, lebo minule u nich išla v telke rovnaká reklama ako chodí u nás” a pod.). Dokonca som si po rokoch našla čas zaujímať sa aj o Veľkáčovú prácu a oceniť ju.

Mám to šťastie, že sa mojej rodine vyhli choroby a iné nešťastia, a tak sme v našom okolí nestratili žiadnu blízku osobu. Aj preto si dovolím povedať, že tento rok priniesol toľko dobrých okamihov a pozitívnych zmien v mojom svete, že zaň jednoducho musím byť vďačná (klop-klop na drevo, 2020 sa ešte neskončil, že áno).